iSolar 400 Advanced
Щітка iSolar 400 працює при потоці води 700-1000 л / год. Щітка приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Підходить для очищення фотоелектричних систем невеликих та середніх розмірів; нею можна очищувати навіть підвісні конструкції.
Щітка Karcher iSolar 400 призначена для підключення до мийок високого тиску зі витратою води від 700 до 1000 л / год. Щітка має робочу ширину 400 мм і відмінно підходить для очищення фотоелектричних систем малих та середніх розмірів. Даною щіткою зручно чистити навіть підвісні системи, завдяки невеликій вазі та простоті управління.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|700 / 1000
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Діаметр (мм)
|400
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,55
Сумісна техніка
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
Області застосування
- Системне рішення для очищення солнечних батарей
Запчастини для iSolar 400 Advanced
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