iSolar 400 Advanced

Щітка iSolar 400 працює при потоці води 700-1000 л / год. Щітка приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Підходить для очищення фотоелектричних систем невеликих та середніх розмірів; нею можна очищувати навіть підвісні конструкції.

Щітка Karcher iSolar 400 призначена для підключення до мийок високого тиску зі витратою води від 700 до 1000 л / год. Щітка має робочу ширину 400 мм і відмінно підходить для очищення фотоелектричних систем малих та середніх розмірів. Даною щіткою зручно чистити навіть підвісні системи, завдяки невеликій вазі та простоті управління.

Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 700 / 1000
Температура води на вході (°C) макс. 40
З'єднувальна різьба M 18
Діаметр (мм) 400
Вага (з упаковкою) (кг) 2,55
Області застосування
  • Системне рішення для очищення солнечних батарей
Запчастини для iSolar 400 Advanced

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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