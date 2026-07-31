Щітка Karcher iSolar 400 призначена для підключення до мийок високого тиску зі витратою води від 700 до 1000 л / год. Щітка має робочу ширину 400 мм і відмінно підходить для очищення фотоелектричних систем малих та середніх розмірів. Даною щіткою зручно чистити навіть підвісні системи, завдяки невеликій вазі та простоті управління.