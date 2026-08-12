Щітка Karcher iSolar 400 призначена для апаратів високого тиску з витратою води від 1100 до 1300 л / год. iSolar 400 приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Вона ідеально підходить для очищення фотоелектричних систем малого та середнього розміру, завдяки малій вазі та простоті в експлуатації. Даною щіткою зручно чистити навіть підвісні системи.