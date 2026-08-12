iSolar 400 Advanced
iSolar 400 - це щітка, що приводиться в обертання потоком води (робоча ширина диска 400 мм), та працює з апаратами продуктивністю 1100-1300 л / год. Дана щітка підходить для невеликих і середніх фотоелектричних систем (включаючи підвісні системи).
Щітка Karcher iSolar 400 призначена для апаратів високого тиску з витратою води від 1100 до 1300 л / год. iSolar 400 приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Вона ідеально підходить для очищення фотоелектричних систем малого та середнього розміру, завдяки малій вазі та простоті в експлуатації. Даною щіткою зручно чистити навіть підвісні системи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|1100 / 1300
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Діаметр (мм)
|400
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,5
Області застосування
- Системне рішення для очищення солнечних батарей
Запчастини для iSolar 400 Advanced
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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