iSolar 800 Advanced
Щіткова насадка iSolar 800 Advanced працює з апаратами продуктивністю 1100-1300 л / год. iSolar 800 має робочу ширину 800 мм та оснащена двома дисковими щітками зустрічного обертання. Елементи мають гнучке кутове з'єднанняя, що забезпечує рівномірну очистку фотоелектричних систем.
Karcher iSolar 800 Advanced розроблений для підключення до мийок високого тиску з витратою води від 1100 до 1300 л / год. Робоча ширина іSolar 800 складає 800 мм. Насадку оснащено двома щітками зустрічного обертання. Така конструкція полегшує процес очищення і підходить для похилих поверхонь. . Цьому сприяє рухомий кутовий шарнір голівки апарату, що забезпечує повне прилягання щетини до поверхні. Це гарантує рівномірне очищення фотоелектричних систем, навіть таких габаритних, як ті, які розташовують на дахах прибудинкових споруд: їх теж можна очистити за короткий час завдяки високій продуктивності аппарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|1100 / 1300
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Діаметр (мм)
|800
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,7
Області застосування
- Системне рішення для очищення солнечних батарей
Запчастини для iSolar 800 Advanced
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