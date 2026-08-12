Karcher iSolar 800 Advanced розроблений для підключення до мийок високого тиску з витратою води від 1100 до 1300 л / год. Робоча ширина іSolar 800 складає 800 мм. Насадку оснащено двома щітками зустрічного обертання. Така конструкція полегшує процес очищення і підходить для похилих поверхонь. . Цьому сприяє рухомий кутовий шарнір голівки апарату, що забезпечує повне прилягання щетини до поверхні. Це гарантує рівномірне очищення фотоелектричних систем, навіть таких габаритних, як ті, які розташовують на дахах прибудинкових споруд: їх теж можна очистити за короткий час завдяки високій продуктивності аппарату.