Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 мм
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 155
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,955
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA