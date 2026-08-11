Картридж для захисту від накипу, малий

Картридж для захисту від накипу призначений для застосування в апараті SC 1 Upright. Він легко встановлюється в бачок для води та ефективно видаляє з неї солі жорсткості.

Картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне безперервне видалення з води солей жорсткості, завдяки чому гарантується захист пароочисника від утворення вапняного нальоту і подовжується термін його служби. Замінювати картридж рекомендується кожні 4 місяці або після використання приблизно 15 л води. Утилізація використаного картриджа не представляє проблем: його можна викинути разом із побутовим сміттям.

Особливості та переваги
Захист апарата від утворення вапняних відкладень
  • Продовжує термін служби пароочисника.
Проста і швидка заміна картриджа
  • Після заміни картриджа можна відразу приступити до прибирання.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,06
Вага (з упаковкою) (кг) 0,157
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 74 x 54 x 36
Області застосування
  • Очищення від накипу для пароочисників Керхер