Картридж для захисту від накипу, малий
Картридж для захисту від накипу призначений для застосування в апараті SC 1 Upright. Він легко встановлюється в бачок для води та ефективно видаляє з неї солі жорсткості.
Картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне безперервне видалення з води солей жорсткості, завдяки чому гарантується захист пароочисника від утворення вапняного нальоту і подовжується термін його служби. Замінювати картридж рекомендується кожні 4 місяці або після використання приблизно 15 л води. Утилізація використаного картриджа не представляє проблем: його можна викинути разом із побутовим сміттям.
Особливості та переваги
Захист апарата від утворення вапняних відкладень
- Продовжує термін служби пароочисника.
Проста і швидка заміна картриджа
- Після заміни картриджа можна відразу приступити до прибирання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,06
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,157
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|74 x 54 x 36
Області застосування
- Очищення від накипу для пароочисників Керхер