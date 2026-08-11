Картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне безперервне видалення з води солей жорсткості, завдяки чому гарантується захист пароочисника від утворення вапняного нальоту і подовжується термін його служби. Замінювати картридж рекомендується кожні 4 місяці або після використання приблизно 15 л води. Утилізація використаного картриджа не представляє проблем: його можна викинути разом із побутовим сміттям.