Кілочки для газону

Аксесуари для робота-газонокосарки Kärcher: кілочки для закріплення обмежувального дроту на газоні.

Граничний провід газонокосарки може бути надійно закріплений за допомогою кілочків для газону. Гарантовано залишаються на місці - навіть при відтягуванні дроту або встановленні резервного проводу. Лише через кілька тижнів газонні кілочки заростають травою, стають непомітнимиі надійно утримують прокладений дріт.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 90
Вага (кг) 0,007
Вага (з упаковкою) (кг) 0,523
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 103 x 24 x 13
Сумісна техніка
Області застосування
  • Газон