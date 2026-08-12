Кілочки для газону
Аксесуари для робота-газонокосарки Kärcher: кілочки для закріплення обмежувального дроту на газоні.
Граничний провід газонокосарки може бути надійно закріплений за допомогою кілочків для газону. Гарантовано залишаються на місці - навіть при відтягуванні дроту або встановленні резервного проводу. Лише через кілька тижнів газонні кілочки заростають травою, стають непомітнимиі надійно утримують прокладений дріт.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|90
|Вага (кг)
|0,007
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,523
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|103 x 24 x 13
Області застосування
- Газон