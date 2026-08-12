Граничний провід газонокосарки може бути надійно закріплений за допомогою кілочків для газону. Гарантовано залишаються на місці - навіть при відтягуванні дроту або встановленні резервного проводу. Лише через кілька тижнів газонні кілочки заростають травою, стають непомітнимиі надійно утримують прокладений дріт.