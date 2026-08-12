Коліно НД 35, антистатичне
Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Матеріал
|Пластик
|Версія
|Антистатична
|Роз'єм для всмоктувального шланга¹⁾
|Засувка 2.0
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,118
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,132
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 90 x 52
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