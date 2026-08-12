Коліно НД 35, антистатичне

Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Матеріал Пластик
Версія Антистатична
Роз'єм для всмоктувального шланга¹⁾ Засувка 2.0
Колір антрацит
Вага (кг) 0,118
Вага (з упаковкою) (кг) 0,132
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 285 x 90 x 52

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Запчастини для Коліно НД 35, антистатичне

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