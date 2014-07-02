Компенсаційний шланг
З'днувальний шланг для стаціонарних трубопровідних систем.
Еластичний, внутрішній, силіконовий шланг компенсує падіння напруги, що значно зменшує вібріції та рівень шуму. Більш того, внутрішнє розширення шлангу перешкоджає довільне вмикання/вимикання насосу. Різьба G1 (33,3 мм) на обох кінцях. Довжина шлангу - 1 м, діаметр - 3/4" .
Особливості та переваги
Еластичний силіконовий шланг
- Еластичний шланг із внутрішнім розширенням компенсує падіння тиску в системі, що зменшує вібрації та шум і перешкоджає мимовільному увімкненню/вимкненню насоса.
Гнучкий шланг
- Зменшення вібрації і шуму при з'єднанні зі стаціонарними водопровідними системами
З'єднання для стаціонарних водопровідних систем
- Служить для з'єднання насоса та стаціонарної водопровідної системи. Зазвичай стаціонарні труби незручно підводити до насоса, для цього рекомендується використовувати гнучкий шланг
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|3/4″
|Довжина труби (м)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,47
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,68
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 275 x 55
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).