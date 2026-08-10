Комплект абразивних серветок для підлоги EasyFix забезпечує видалення будь-яких плям з кам'яних підлог, стійких до появи подряпин. У комплект входять 2 серветки з мікроволокна, які добре вбирають вологу та гарантують чудові результати прибирання. Зносостійкі серветки, які завдяки застібці-липучці прикріплюються до насадки для підлоги пароочисника EasyFix простим притиском, ретельно очищають всю площу підлоги, аж до кутів і крайових ділянок. Дуже зручно і від'єднати серветки від насадки для підлоги, що виключає контакт з брудом: досить лише наступити на язичок серветки і підняти насадку. Забруднені серветки допускають прання у пральній машині при температурі 60 ° C.