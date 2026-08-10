Комплект абразивних серветок до насадки для підлоги EasyFix
Абразивні серветки для підлоги EasyFix видаляють навіть найстійкіші плями з кам'яних підлог, нечутливих до механічних впливів. Застібка-липучка дозволяє легко прикріплювати серветку до насадки і знімати її без контакту з брудом.
Комплект абразивних серветок для підлоги EasyFix забезпечує видалення будь-яких плям з кам'яних підлог, стійких до появи подряпин. У комплект входять 2 серветки з мікроволокна, які добре вбирають вологу та гарантують чудові результати прибирання. Зносостійкі серветки, які завдяки застібці-липучці прикріплюються до насадки для підлоги пароочисника EasyFix простим притиском, ретельно очищають всю площу підлоги, аж до кутів і крайових ділянок. Дуже зручно і від'єднати серветки від насадки для підлоги, що виключає контакт з брудом: досить лише наступити на язичок серветки і підняти насадку. Забруднені серветки допускають прання у пральній машині при температурі 60 ° C.
Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучка
- Легко прикріпіть серветку для чищення підлоги до насадки простим натисканням на неї.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|100% поліестер
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,08
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,12
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Сумісна техніка
Області застосування
- Кам'яні підлоги
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель