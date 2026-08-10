Комплект абразивних серветок до насадки для підлоги EasyFix

Абразивні серветки для підлоги EasyFix видаляють навіть найстійкіші плями з кам'яних підлог, нечутливих до механічних впливів. Застібка-липучка дозволяє легко прикріплювати серветку до насадки і знімати її без контакту з брудом.

Комплект абразивних серветок для підлоги EasyFix забезпечує видалення будь-яких плям з кам'яних підлог, стійких до появи подряпин. У комплект входять 2 серветки з мікроволокна, які добре вбирають вологу та гарантують чудові результати прибирання. Зносостійкі серветки, які завдяки застібці-липучці прикріплюються до насадки для підлоги пароочисника EasyFix простим притиском, ретельно очищають всю площу підлоги, аж до кутів і крайових ділянок. Дуже зручно і від'єднати серветки від насадки для підлоги, що виключає контакт з брудом: досить лише наступити на язичок серветки і підняти насадку. Забруднені серветки допускають прання у пральній машині при температурі 60 ° C.

Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучка
  • Легко прикріпіть серветку для чищення підлоги до насадки простим натисканням на неї.
  • Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
  • Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
  • Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 100% поліестер
Колір білий
Вага (кг) 0,08
Вага (з упаковкою) (кг) 0,12
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Області застосування
  • Кам'яні підлоги
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кахель