Комплект адаптерів для надування
Дозволяє легко надувати та здувати надувні матраци, басейни, човни тощо за допомогою господарського пилососа Kärcher.
Комплект для надування значно розширює можливості використання господарських пилососів Kärcher: при підключенні всмоктувального шланга до вихідного патрубка пристрою можна швидко та зручно надувати надувні матраци, басейни та човни. При підключенні шланга до всмоктувального патрубка забезпечується ефективне відсмоктування повітря, що усуває необхідність ручного здування. До комплекту входять адаптер для підключення до всмоктувального шланга побутового пилососа та три насадки різних розмірів (S, M і L), сумісні з клапанами більшості надувних виробів.
Особливості та переваги
Надування за допомогою функції видування господарського пилососа
- Економія сил і часу порівняно з ручним накачуванням.
Випуск повітря за допомогою функції всмоктування господарського пилососа
- Швидкий та зручний випуск повітря порівняно зі здуванням вручну.
До комплекту насадок входять адаптер та насадки 3 розмірів
- Адаптер для надійного з'єднання зі всмоктувальним шлангом.
- Три насадки розмірів S, M і L, що входять до комплекту, сумісні з клапанами різних надувних виробів і легко встановлюються на адаптер.
Комплект насадок для будь-яких господарських пилососів Kärcher
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|2
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|NW 35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,031
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,078
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|110 x 70 x 80
Сумісна техніка
Області застосування
- Надувні вироби (наприклад, матраци)