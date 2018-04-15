Комплект для надування значно розширює можливості використання господарських пилососів Kärcher: при підключенні всмоктувального шланга до вихідного патрубка пристрою можна швидко та зручно надувати надувні матраци, басейни та човни. При підключенні шланга до всмоктувального патрубка забезпечується ефективне відсмоктування повітря, що усуває необхідність ручного здування. До комплекту входять адаптер для підключення до всмоктувального шланга побутового пилососа та три насадки різних розмірів (S, M і L), сумісні з клапанами більшості надувних виробів.