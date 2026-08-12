Комплект аксесуарів для робота-пилососа RVF 7

Комплект приладдя для робота-пилососа RVF 7 складається з основної щітки, двох бічних щіток і фільтра.

Для чудових результатів прибирання — таких самих, як у перший день: комплект аксесуарів RVF 7 дозволяє роботу-пилососу зберігати ту саму ефективність, що й у перший день використання. Запасні частини, що входять до комплекту, легко замінюються, подовжують термін експлуатації RVF 7 та забезпечують оптимальну ефективність очищення. До комплекту входять основна щітка, дві бічні щітки та фільтр.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (-елем.) 4
Вага (кг) 0,075
Вага (з упаковкою) (кг) 0,228
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 195 x 70 x 200
Сумісна техніка