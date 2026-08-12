Комплект аксесуарів для робота-пилососа RVF 7
Комплект приладдя для робота-пилососа RVF 7 складається з основної щітки, двох бічних щіток і фільтра.
Для чудових результатів прибирання — таких самих, як у перший день: комплект аксесуарів RVF 7 дозволяє роботу-пилососу зберігати ту саму ефективність, що й у перший день використання. Запасні частини, що входять до комплекту, легко замінюються, подовжують термін експлуатації RVF 7 та забезпечують оптимальну ефективність очищення. До комплекту входять основна щітка, дві бічні щітки та фільтр.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|4
|Вага (кг)
|0,075
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,228
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 70 x 200