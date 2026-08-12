Комплект аксесуарів для робота-пилососа RVM 4 Comfort
Комплект аксесуарів для робота-пилососа RVM 4 Comfort складається з основної щітки, двох мопів, двох бічних щіток і двох фільтрів.
Для постійної ідеальної чистоти: комплект приладдя дозволяє роботу-пилососу RVM 4 Comfort надовго зберігати продуктивність очищення. До комплекту входять змінні деталі, які легко замінюються, забезпечують оптимальну продуктивність очищення та подовжують термін служби RVM 4. Він складається з основної щітки, двох мопів, двох бічних щіток та двох фільтрів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|7
|Вага (кг)
|0,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,272
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|198 x 213 x 92