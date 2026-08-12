Комплект аксесуарів для робота-пилососа RVM 4 Comfort

Комплект аксесуарів для робота-пилососа RVM 4 Comfort складається з основної щітки, двох мопів, двох бічних щіток і двох фільтрів.

Для постійної ідеальної чистоти: комплект приладдя дозволяє роботу-пилососу RVM 4 Comfort надовго зберігати продуктивність очищення. До комплекту входять змінні деталі, які легко замінюються, забезпечують оптимальну продуктивність очищення та подовжують термін служби RVM 4. Він складається з основної щітки, двох мопів, двох бічних щіток та двох фільтрів.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (-елем.) 7
Вага (кг) 0,1
Вага (з упаковкою) (кг) 0,272
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 198 x 213 x 92
Сумісна техніка