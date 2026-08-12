Для постійної ідеальної чистоти: комплект приладдя дозволяє роботу-пилососу RVM 4 Comfort надовго зберігати продуктивність очищення. До комплекту входять змінні деталі, які легко замінюються, забезпечують оптимальну продуктивність очищення та подовжують термін служби RVM 4. Він складається з основної щітки, двох мопів, двох бічних щіток та двох фільтрів.