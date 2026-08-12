У комплект входять 5 пар (10 шт.) мікрофібрових чохлів для робота-склоочисника RCW 2. Вони призначені для очищення вікон, дзеркал та інших гладких поверхонь, ефективно видаляючи пил, легкі забруднення та залишки вологи. Завдяки високій поглинальній здатності чохли добре вбирають воду і бруд, забезпечуючи якісний результат прибирання. Еластична резинка дозволяє швидко та надійно закріпити їх на обертових дисках робота. Чохли можна використовувати з обох боків, а після прибирання прати в пральній машині при температурі до 40 °C без використання кондиціонера для тканин.