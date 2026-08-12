Комплект чохлів із мікроволокна для робота-склоочисника RCW 2
Високоякісний комплект чохлів з мікроволокна для робота-склоочисника RCW 2 гарантує оптимальний результат очищення під час догляду за вікнами та скляними поверхнями.
У комплект входять 5 пар (10 шт.) мікрофібрових чохлів для робота-склоочисника RCW 2. Вони призначені для очищення вікон, дзеркал та інших гладких поверхонь, ефективно видаляючи пил, легкі забруднення та залишки вологи. Завдяки високій поглинальній здатності чохли добре вбирають воду і бруд, забезпечуючи якісний результат прибирання. Еластична резинка дозволяє швидко та надійно закріпити їх на обертових дисках робота. Чохли можна використовувати з обох боків, а після прибирання прати в пральній машині при температурі до 40 °C без використання кондиціонера для тканин.
Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
- Бруд оптимально видаляється з поверхні і вбирається у тканину
- Можливість очищення в пральній машині при температурі до 40 °C.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (пара)
|5
|Склад текстильного матеріалу
|80% поліестер, 20% поліамід
|Колір
|білий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,14
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала