Комплект делікатних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.

Комплект делікатних серветок для підлоги EasyFix містить 2 високоякісні м'які серветки, призначені для дбайливого очищення чутливих вологостійких підлогових покриттів.

Комплект делікатних серветок для підлоги включає 2 серветки з особливо тонкого волокна, що зменшує вплив на підлогу вологи і тепла. Завдяки цьому серветки гарантують дбайливе парове чищення чутливих вологостійких підлогових покриттів. Вони легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, що дає змогу без проблем очищати навіть ділянки підлоги в кутах і вздовж стін. Після закінчення прибирання забруднена серветка легко від'єднується від насадки для підлоги EasyFix без контакту з брудом: для цього достатньо наступити на язичок серветки і підняти насадку.

Особливості та переваги
Комплект делікатних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.: Для особливо дбайливого очищення
Для особливо дбайливого очищення
Комплект делікатних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.: Зручна система застібка-липучка
Зручна система застібка-липучка
Комплект делікатних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.: Ярличок на серветці для чищення підлоги
Ярличок на серветці для чищення підлоги
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,082
Вага (з упаковкою) (кг) 0,121
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Області застосування
  • Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кахель