Комплект делікатних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.
Комплект делікатних серветок для підлоги EasyFix містить 2 високоякісні м'які серветки, призначені для дбайливого очищення чутливих вологостійких підлогових покриттів.
Комплект делікатних серветок для підлоги включає 2 серветки з особливо тонкого волокна, що зменшує вплив на підлогу вологи і тепла. Завдяки цьому серветки гарантують дбайливе парове чищення чутливих вологостійких підлогових покриттів. Вони легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, що дає змогу без проблем очищати навіть ділянки підлоги в кутах і вздовж стін. Після закінчення прибирання забруднена серветка легко від'єднується від насадки для підлоги EasyFix без контакту з брудом: для цього достатньо наступити на язичок серветки і підняти насадку.
Особливості та переваги
Для особливо дбайливого очищення
Зручна система застібка-липучка
Ярличок на серветці для чищення підлоги
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,082
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,121
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сумісна техніка
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель