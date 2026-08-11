Комплект делікатних серветок для підлоги включає 2 серветки з особливо тонкого волокна, що зменшує вплив на підлогу вологи і тепла. Завдяки цьому серветки гарантують дбайливе парове чищення чутливих вологостійких підлогових покриттів. Вони легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, що дає змогу без проблем очищати навіть ділянки підлоги в кутах і вздовж стін. Після закінчення прибирання забруднена серветка легко від'єднується від насадки для підлоги EasyFix без контакту з брудом: для цього достатньо наступити на язичок серветки і підняти насадку.