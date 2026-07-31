Комплект переоснащення EASY!Force 1 дозволяє використовувати суперсучасні технології EASY!Force з уже наявними апаратами і шлангами високого тиску і при цьому економити гроші. Він включає пістолет EASY!Force (4.118-005), струменеву трубку завдовжки 1050 мм (4.112-000) з роз'ємом EASY!Lock, адаптер 8 (4.111-036) для сопел високого тиску з роз'ємом M18 х 1,5 і адаптер 12 (4.111-046) для шланга високого тиску в зборі з обертовою муфтою.