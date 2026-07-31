Використовуйте технології EASY!Force в поєднанні з вже наявним апаратом високого тиску Kärcher: комплект переоснащення EASY!Force 2 з усіма необхідними компонентами до самого сопла. Комплект переоснащення включає пістолет EASY!Force (4.118-005), струменеву трубку завдовжки 1050 мм з роз'ємом (4.112-000) EASY!Lock, шланг високого тиску Premium довжиною 10м з номінальним діаметром 8 і робочим тиском до 315 бар, адаптер 2 (4.111-030) для під'єднання апарату і адаптер 8 (4.111-036) для сопел високого тиску з роз'ємом M18 х 1,5.