Комплект для переобладнання EASY!Force 3 - пістолет

Сумісний з наявним шлангом високого тиску і струменевою трубкою: Комплект переоснащення EASY!Force 3 з пістолетом EASY!Force і всіма необхідними адаптерами для оснащення апарату високого тиску.

Для дообладнання будь-яких апаратів високого тиску Kärcher, які вже мають відповідний комплект аксесуарів, комфортними і ергономічними технологіями EASY!Force: Комплект переоснащення EASY!Force 3 включає сам пістолет EASY!Force (4.118-005), адаптер 12 (4.111-046) для шланга високого тиску в зборі з обертовою муфтою і адаптер 5 (4.111-033) для струменевих трубок з роз'ємом M22 х 1,5. Ви можете продовжувати використовувати наявні шланги високого тиску і струменеві трубки і при цьому економити гроші.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 1,215
Сумісна техніка
Запчастини для Комплект для переобладнання EASY!Force 3 - пістолет

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