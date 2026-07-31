Для дообладнання будь-яких апаратів високого тиску Kärcher, які вже мають відповідний комплект аксесуарів, комфортними і ергономічними технологіями EASY!Force: Комплект переоснащення EASY!Force 3 включає сам пістолет EASY!Force (4.118-005), адаптер 12 (4.111-046) для шланга високого тиску в зборі з обертовою муфтою і адаптер 5 (4.111-033) для струменевих трубок з роз'ємом M22 х 1,5. Ви можете продовжувати використовувати наявні шланги високого тиску і струменеві трубки і при цьому економити гроші.