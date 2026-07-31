Комплект для пінної чистки Inno Foam

Система для пінної чистки та дезінфекції з використанням мобільних або стаціонарних апаратів HD / HDS. Зі здвоєною струменевою трубкою для нанесення піни і промивки струменем високого тиску. Набори сопел для конкретних апаратів замовляються окремо.

Система для пінної чистки та дезінфекції з використанням мобільних або стаціонарних апаратів HD / HDS. Зі здвоєною струменевою трубкою для нанесення піни і промивки струменем високого тиску. Набори сопел для конкретних апаратів замовляються окремо.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 2,017
Аксесуари
Запчастини для Комплект для пінної чистки Inno Foam

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