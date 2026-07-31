Комплект для пінної чистки Inno Foam
Система для пінної чистки та дезінфекції з використанням мобільних або стаціонарних апаратів HD / HDS. Зі здвоєною струменевою трубкою для нанесення піни і промивки струменем високого тиску. Набори сопел для конкретних апаратів замовляються окремо.
Система для пінної чистки та дезінфекції з використанням мобільних або стаціонарних апаратів HD / HDS. Зі здвоєною струменевою трубкою для нанесення піни і промивки струменем високого тиску. Набори сопел для конкретних апаратів замовляються окремо.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,017
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для Комплект для пінної чистки Inno Foam
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