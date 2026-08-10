Від ручного пароочисника до парової швабри 2-в-1 всього за кілька секунд: практичний комплект для прибирання підлоги EasyFix для SC 1 робить це можливим. Просто використовуйте систему з гачками і петлями, щоб закріпити тканину з мікроволокна на насадки EasyFix і з'єднати насадку з двома подовжувальними трубками (кожна по 0,5 м) з SC 1 - і потім ви можете почати ретельне очищення підлоги. Комплект для очищення підлоги EasyFix входить в стандартну комплектацію SC 1 EasyFix.