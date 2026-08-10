Комплект для прибирання підлоги EasyFix для SC 1
Комплект, що дозволяє миттєво перетворити ручний пароочищувач в парову швабру. Включає 2 подовжувальні трубки довжиною по 0,5 м, насадку для підлоги EasyFix і мікроволоконну серветку.
Від ручного пароочисника до парової швабри 2-в-1 всього за кілька секунд: практичний комплект для прибирання підлоги EasyFix для SC 1 робить це можливим. Просто використовуйте систему з гачками і петлями, щоб закріпити тканину з мікроволокна на насадки EasyFix і з'єднати насадку з двома подовжувальними трубками (кожна по 0,5 м) з SC 1 - і потім ви можете почати ретельне очищення підлоги. Комплект для очищення підлоги EasyFix входить в стандартну комплектацію SC 1 EasyFix.
Особливості та переваги
Зручна система застібка-липучка
- Легко прикріпіть серветку для чищення підлоги до насадки простим натисканням на неї.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Інноваційні ламелі на насадці
- Завдяки ламелям пара розподіляється рівномірно по поверхні чистки і по серветці з мікроволокна.
Гнучке і рухливе з'єднання насадки
- Ергономічне і ефективне очищення незалежно від зростання користувача.
- Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць під меблями.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Високоякісна мікрофібра
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,668
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,833
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|517 x 43 x 40
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель