Комплект для прибирання підлоги EasyFix для SC 1

Комплект, що дозволяє миттєво перетворити ручний пароочищувач в парову швабру. Включає 2 подовжувальні трубки довжиною по 0,5 м, насадку для підлоги EasyFix і мікроволоконну серветку.

Від ручного пароочисника до парової швабри 2-в-1 всього за кілька секунд: практичний комплект для прибирання підлоги EasyFix для SC 1 робить це можливим. Просто використовуйте систему з гачками і петлями, щоб закріпити тканину з мікроволокна на насадки EasyFix і з'єднати насадку з двома подовжувальними трубками (кожна по 0,5 м) з SC 1 - і потім ви можете почати ретельне очищення підлоги. Комплект для очищення підлоги EasyFix входить в стандартну комплектацію SC 1 EasyFix.

Особливості та переваги
Зручна система застібка-липучка
  • Легко прикріпіть серветку для чищення підлоги до насадки простим натисканням на неї.
  • Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
  • Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Інноваційні ламелі на насадці
  • Завдяки ламелям пара розподіляється рівномірно по поверхні чистки і по серветці з мікроволокна.
Гнучке і рухливе з'єднання насадки
  • Ергономічне і ефективне очищення незалежно від зростання користувача.
  • Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць під меблями.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
  • Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Високоякісна мікрофібра
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,668
Вага (з упаковкою) (кг) 0,833
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 517 x 43 x 40
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кахель