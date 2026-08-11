Практичний комплект для прибирання підлоги EasyFix, призначений для дооснащення пароочисника SC 1, за лічені секунди перетворює його на парову швабру. Достатньо лише липучкою прикріпити універсальну серветку для підлоги до насадки для підлоги EasyFix і за допомогою двох подовжувальних трубок завдовжки по 0,5 м приєднати насадку до апарата. Завдяки спеціальній петельчастій структурі універсальна серветка чудово поглинає забруднення, а її висока паропроникність гарантує ретельне очищення підлоги, в т. ч. в кутах і по краях. Комплект для прибирання підлоги EasyFix входить до стандартної комплектації моделі SC 1 EasyFix.