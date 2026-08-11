Комплект для прибирання підлоги EasyFix, для SC 1
Рішення для наведення чистоти без контакту з брудом: комплект для прибирання підлоги EasyFix дає змогу миттєво перетворити ручний пароочисник SC 1 на парову швабру.
Практичний комплект для прибирання підлоги EasyFix, призначений для дооснащення пароочисника SC 1, за лічені секунди перетворює його на парову швабру. Достатньо лише липучкою прикріпити універсальну серветку для підлоги до насадки для підлоги EasyFix і за допомогою двох подовжувальних трубок завдовжки по 0,5 м приєднати насадку до апарата. Завдяки спеціальній петельчастій структурі універсальна серветка чудово поглинає забруднення, а її висока паропроникність гарантує ретельне очищення підлоги, в т. ч. в кутах і по краях. Комплект для прибирання підлоги EasyFix входить до стандартної комплектації моделі SC 1 EasyFix.
Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокно
- Спеціальна петлеподібна структура серветки забезпечує хороше поглинання забруднень і ретельне очищення будь-яких вологостійких твердих поверхонь.
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Легке приєднання комплекту для прибирання підлоги EasyFix до апарата SC 1
- Насадку для підлоги EasyFix можна швидко і легко підключити до пристрою разом з трубками пароочисника.
Зручна система застібка-липучка
- Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
- Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Інноваційні ламелі на насадці
- Завдяки ламелям пара розподіляється рівномірно по поверхні чистки і по серветці з мікроволокна.
Гнучке і рухливе з'єднання насадки
- Ергономічне і ефективне очищення незалежно від зростання користувача.
- Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць під меблями.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,71
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,831
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|520 x 115 x 100
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель