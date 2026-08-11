Практичний комплект для прибирання підлоги EasyFix Large, призначений для дооснащення ручного пароочисника SC 1 Multi, за лічені секунди перетворює його на парову швабру. Достатньо лише липучкою прикріпити універсальну серветку для підлоги до насадки для підлоги EasyFix Large і за допомогою двох подовжувальних трубок завдовжки по 0,5 м приєднати насадку до SC 1 Multi. Завдяки спеціальній петельчастій структурі універсальна серветка чудово поглинає забруднення, а її висока паропроникність гарантує ретельне очищення підлоги, в т. ч. в кутах і по краях. Комплект для прибирання підлоги EasyFix Large входить до стандартної комплектації моделі SC 1 Multi & Up.