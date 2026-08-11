Комплект для прибирання підлоги SC1 Multi
Чистота без контакту з брудом: комплект для прибирання підлоги EasyFix Large дає змогу миттєво перетворити ручний пароочисник SC 1 Multi на парову швабру.
Практичний комплект для прибирання підлоги EasyFix Large, призначений для дооснащення ручного пароочисника SC 1 Multi, за лічені секунди перетворює його на парову швабру. Достатньо лише липучкою прикріпити універсальну серветку для підлоги до насадки для підлоги EasyFix Large і за допомогою двох подовжувальних трубок завдовжки по 0,5 м приєднати насадку до SC 1 Multi. Завдяки спеціальній петельчастій структурі універсальна серветка чудово поглинає забруднення, а її висока паропроникність гарантує ретельне очищення підлоги, в т. ч. в кутах і по краях. Комплект для прибирання підлоги EasyFix Large входить до стандартної комплектації моделі SC 1 Multi & Up.
Особливості та переваги
Простота встановлення насадки для підлоги EasyFix Large у комплекті на апараті SC 1 Multi
- Насадку для підлоги EasyFix можна швидко і легко підключити до пристрою разом з трубками пароочисника.
Високоякісне мікроволокно
- Спеціальна петлеподібна структура серветки забезпечує хороше поглинання забруднень і ретельне очищення будь-яких вологостійких твердих поверхонь.
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучка
- Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
- Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Інноваційні ламелі на насадці
- Завдяки ламелям пара розподіляється рівномірно по поверхні чистки і по серветці з мікроволокна.
Гнучке і рухливе з'єднання насадки
- Ергономічне і ефективне очищення незалежно від зростання користувача.
- Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць під меблями.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,906
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель