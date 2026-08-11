Комплект для прибирання підлоги SC1 Multi

Чистота без контакту з брудом: комплект для прибирання підлоги EasyFix Large дає змогу миттєво перетворити ручний пароочисник SC 1 Multi на парову швабру.

Практичний комплект для прибирання підлоги EasyFix Large, призначений для дооснащення ручного пароочисника SC 1 Multi, за лічені секунди перетворює його на парову швабру. Достатньо лише липучкою прикріпити універсальну серветку для підлоги до насадки для підлоги EasyFix Large і за допомогою двох подовжувальних трубок завдовжки по 0,5 м приєднати насадку до SC 1 Multi. Завдяки спеціальній петельчастій структурі універсальна серветка чудово поглинає забруднення, а її висока паропроникність гарантує ретельне очищення підлоги, в т. ч. в кутах і по краях. Комплект для прибирання підлоги EasyFix Large входить до стандартної комплектації моделі SC 1 Multi & Up.

Особливості та переваги
Простота встановлення насадки для підлоги EasyFix Large у комплекті на апараті SC 1 Multi
  • Насадку для підлоги EasyFix можна швидко і легко підключити до пристрою разом з трубками пароочисника.
Високоякісне мікроволокно
  • Спеціальна петлеподібна структура серветки забезпечує хороше поглинання забруднень і ретельне очищення будь-яких вологостійких твердих поверхонь.
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучка
  • Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги.
  • Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
  • Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
  • Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Інноваційні ламелі на насадці
  • Завдяки ламелям пара розподіляється рівномірно по поверхні чистки і по серветці з мікроволокна.
Гнучке і рухливе з'єднання насадки
  • Ергономічне і ефективне очищення незалежно від зростання користувача.
  • Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць під меблями.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
  • Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (з упаковкою) (кг) 0,906
Сумісна техніка
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кахель