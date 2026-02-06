Комплект для прочищення труб Kärcher, 15 м, PC 15
Практичний комплект для ефективного прочищення труб, каналізаційних і водостічних систем. Оснащений двома змінними соплами і гнучким шлангом довжиною 15 м з текстильною опліткою, сумісний з усіма мінімийками високого тиску Kärcher K 2–K 7.
Практичний універсальний комплект для промивання труб забезпечує ефективне прочищення каналізаційних, водостічних та інших труб і швидке видалення засмічень. У комплект поставки включені 2 різних сопла, які швидко замінюються завдяки різьбовому кріпленню. Реактивне сопло з 4 спрямованими назад струменями високого тиску, що забезпечують його інтенсивне просування по трубі, оптимально підходить для промивання водостічних труб і усунення стійких засмічень. Обертове сопло призначене для періодичного профілактичного очищення. Обробка всієї поверхні внутрішньої стінки труби струменем води гарантує ефективне видалення відкладень бруду, що практично виключає утворення засмічень. За рахунок оптимізованої форми сопел вони плавно стикуються зі шлангом високого тиску, що зводить до мінімуму ризик заклинювання сопла всередині труби. Високоякісний еластичний шланг довжиною 15 м армований текстильною опліткою, що полегшує виконання робіт з промивання трубопроводів з вигинами. Захист шланга від перегинів і латунні роз'єми гарантують довгий термін його служби. Комплект, придатний для застосування як в будинку, так і на відкритому повітрі, сумісний з будь-якими апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7.
Особливості та переваги
Практична система швидкої заміни з двома різними сопламиПростота заміни сопел. Реактивне сопло – ідеальне рішення для швидкого промивання водостічних труб і усунення засмічень, що утворюються в них. Обертове сопло з ефектом очищення в секторі 360° – для ретельного профілактичного очищення внутрішніх стінок труб, щоб уникнути утворення засмічень.
Легке очищення завдяки високому тискуШвидке та ефективне усунення засмічень у трубах. Екологічність (не потрібно застосовувати хімічні засоби). Під тиском води шланг автоматично просувається вперед по трубі.
Гнучкий шланг з текстильним армуванням.Простота у використанні при промиванні трубопроводів із вигинами. Зручність зберігання.
Оптимізована форма сопла.
- Плавний перехід в місці з'єднання зі шлангом зводить до мінімуму ризик заклинювання сопла в трубі.
- Компактна конструкція для максимальної свободи рухів.
Роз'єми та сопла з довговічних матеріалів (латуні та нержавіючої сталі).
- Тривалий термін служби.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,123
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,356
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 250 x 80
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
- Для очищення труб
- Для очищення зливних труб
- Для очищення водостоків
