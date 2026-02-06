Практичний універсальний комплект для промивання труб забезпечує ефективне прочищення каналізаційних, водостічних та інших труб і швидке видалення засмічень. У комплект поставки включені 2 різних сопла, які швидко замінюються завдяки різьбовому кріпленню. Реактивне сопло з 4 спрямованими назад струменями високого тиску, що забезпечують його інтенсивне просування по трубі, оптимально підходить для промивання водостічних труб і усунення стійких засмічень. Обертове сопло призначене для періодичного профілактичного очищення. Обробка всієї поверхні внутрішньої стінки труби струменем води гарантує ефективне видалення відкладень бруду, що практично виключає утворення засмічень. За рахунок оптимізованої форми сопел вони плавно стикуються зі шлангом високого тиску, що зводить до мінімуму ризик заклинювання сопла всередині труби. Високоякісний еластичний шланг довжиною 15 м армований текстильною опліткою, що полегшує виконання робіт з промивання трубопроводів з вигинами. Захист шланга від перегинів і латунні роз'єми гарантують довгий термін його служби. Комплект, придатний для застосування як в будинку, так і на відкритому повітрі, сумісний з будь-якими апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7.