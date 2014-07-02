Комплект для прочищення труб і видалення засмічень у каналізаційних та водостічних системах. Чотири струмені, спрямовані назад, забезпечують рівномірний рух шланга всередині труби та ефективно усувають засмічення. Гнучкий текстильний шланг високої якості завдовжки 7,5 м оснащений дуже коротким латунним наконечником, що полегшує проходження трубопроводом. Протизгинний рукав і латунний конектор гарантують надійність і довгий термін служби. Призначений для використання в приміщенні та на відкритому повітрі з усіма апаратами високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.