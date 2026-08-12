Комплект для ремонту обмежувального дроту містить шість високоякісних роз'ємів і подовжувач для короткого проводу. Може бути використаий для збільшення довжини обмежувального дроту по необхідності. А також використовується для легкого і швидкого ремонту розривів кабелю.