Комплект для ремонту обмежувального дроту

Комплект для робота-газонокосарки Kärcher, що дозволяє надійно ремонтувати пошкоджений обмежувальний кабель, а також довільно його подовжувати і з'єднувати за потребою.

Комплект для ремонту обмежувального дроту містить шість високоякісних роз'ємів і подовжувач для короткого проводу. Може бути використаий для збільшення довжини обмежувального дроту по необхідності. А також використовується для легкого і швидкого ремонту розривів кабелю.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 6
Довжина кабелю. (см) 30
Вага (кг) 0,025
Вага (з упаковкою) (кг) 0,088
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 25 x 23 x 17
Сумісна техніка
Області застосування
  • Газон