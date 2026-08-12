Комплект для ремонту обмежувального дроту
Комплект для робота-газонокосарки Kärcher, що дозволяє надійно ремонтувати пошкоджений обмежувальний кабель, а також довільно його подовжувати і з'єднувати за потребою.
Комплект для ремонту обмежувального дроту містить шість високоякісних роз'ємів і подовжувач для короткого проводу. Може бути використаий для збільшення довжини обмежувального дроту по необхідності. А також використовується для легкого і швидкого ремонту розривів кабелю.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|6
|Довжина кабелю. (см)
|30
|Вага (кг)
|0,025
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,088
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|25 x 23 x 17
Області застосування
- Газон