Комплект для роботи з електроінструментами
Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі.
Особливості та переваги
Адаптер для електроінструментів
- Для з'єднання всмоктуючого шлангу з отвором виходу повітря у електроінструменту
- Для безпосереднього видалення пилу під час роботи з електроінструментом
Гнучке з'єднання всмоктуючого шлангу
- Збільшена свобода рухів.
- Легкий та практичний у використанні аксесуар
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|2
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,14
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,216
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1220 x 41 x 41
Сумісна техніка
Області застосування
- Прибирання у майстерні
- Прибирання під час ремонту