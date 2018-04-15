Комплект для роботи з електроінструментами

Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі.

Особливості та переваги
Адаптер для електроінструментів
  • Для з'єднання всмоктуючого шлангу з отвором виходу повітря у електроінструменту
  • Для безпосереднього видалення пилу під час роботи з електроінструментом
Гнучке з'єднання всмоктуючого шлангу
  • Збільшена свобода рухів.
  • Легкий та практичний у використанні аксесуар
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (-елем.) 2
Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,14
Вага (з упаковкою) (кг) 0,216
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1220 x 41 x 41
Області застосування
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання під час ремонту
