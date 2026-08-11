1,5 м шумопоглинаючий шланг PrimoFlex® преміум-класу діаметром 1/2 дюйма використовується як з'єднувальний шланг між насосом та трубопроводами з різбленням G3/4. Використання шланга призводить до меншої вібрації. У свою чергу , це призводить до значного зниження шуму. В комплект входить з'єднувальний елемент 3/4" для побутових водопровідних труб та з'єднувальний елемент G1 для встановлення на насос. Технологія ущільнення PerfectConnect від Kärcher означає, що їх можна дуже легко зібрати, і вони забезпечують високонадійне ущільнення для забезпечення безперебійної роботи насосів.