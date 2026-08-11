Комплект домашнього підключення для трубопроводів G3/4
Комплект з 1,5-метровим шлангом для приєднання насосів до стаціонарних трубопровідних систем. Використання з'єднувального шланга забезпечує значне зменшення вібрацій і рівня шуму. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і трубопроводів G3/4. Довжина 1,5 м, діаметр 1/2 ".
1,5 м шумопоглинаючий шланг PrimoFlex® преміум-класу діаметром 1/2 дюйма використовується як з'єднувальний шланг між насосом та трубопроводами з різбленням G3/4. Використання шланга призводить до меншої вібрації. У свою чергу , це призводить до значного зниження шуму. В комплект входить з'єднувальний елемент 3/4" для побутових водопровідних труб та з'єднувальний елемент G1 для встановлення на насос. Технологія ущільнення PerfectConnect від Kärcher означає, що їх можна дуже легко зібрати, і вони забезпечують високонадійне ущільнення для забезпечення безперебійної роботи насосів.
Особливості та переваги
Гнучкий шланг
- Зменшення вібрації і шуму при з'єднанні зі стаціонарними водопровідними системами
З'єднання для стаціонарних водопровідних систем
- Ми рекомендуємо використовувати гнучкий шланг для підключення насоса до трубопроводу
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,32
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,43
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|219 x 59 x 246
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).