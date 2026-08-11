Комплект фільтрів для очищувача повітря AF 20
Висока продуктивність та ефективність: комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20, виготовлених з фільтрувального матеріалу класу H13 з добавкою активованого вугілля та антибактеріальним покриттям.
Комплект фільтрів H13 з високою часткою активованого вугілля і антибактеріальним покриттям надійно очищає повітря від шкідливих домішок, що містяться в ньому. Ефективність фільтрації становить 99,95% для частинок діаметром 0,3 мкм. Фільтри затримують пил (в т. ч. тонкий), аерозольні частинки та мікроорганізми, включаючи віруси. Крім того, антибактеріальне покриття матеріалу фільтра знищує мікроорганізми, а шар активованого вугілля усуває запахи та затримує пари хімікатів, леткі органічні сполуки та інші шкідливі речовини.
Особливості та переваги
Фільтр H13
- Фільтр H13 для надійного затримання хвороботворних мікроорганізмів та аерозолів.
- Ефективність фільтрації 99,95%.
Частка активованого вугілля
- Для зв'язування запахів та пари хімічних речовин.
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата повітря (м³/год)
|макс. 220
|Одиниця упаковки (шт.)
|2
|Вага (кг)
|0,264
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,381
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|258 x 151 x 59
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Області застосування
- Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях