Комплект фільтрів для очищувача повітря AF 50

Висока пропускна здатність та ефективність: комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 50, виготовлених з фільтрувального матеріалу класу H13 з добавкою активованого вугілля та антибактеріальним покриттям.

Комплект фільтрів H13 з високою часткою активованого вугілля і антибактеріальним покриттям надійно очищає повітря від шкідливих домішок, що містяться в ньому. Ефективність фільтрації становить 99,95% для частинок діаметром 0,3 мкм. Фільтри затримують пил (в т. ч. тонкий), аерозольні частинки та мікроорганізми, включаючи віруси. Крім того, антибактеріальне покриття матеріалу фільтра знищує мікроорганізми, а шар активованого вугілля усуває запахи та затримує пари хімікатів, леткі органічні сполуки та інші шкідливі речовини.

Особливості та переваги
Фільтр H13
  • Фільтр H13 для надійного затримання хвороботворних мікроорганізмів та аерозолів.
  • Ефективність фільтрації 99,95%.
Частка активованого вугілля
  • Для зв'язування запахів та пари хімічних речовин.
Специфікації

Технічні характеристики

Витрата повітря (м³/год) макс. 520
Одиниця упаковки (шт.) 2
Вага (кг) 1,34
Вага (з упаковкою) (кг) 1,547
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 421 x 208 x 80

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях