Комплект фільтрів H13 з високою часткою активованого вугілля і антибактеріальним покриттям надійно очищає повітря від шкідливих домішок, що містяться в ньому. Ефективність фільтрації становить 99,95% для частинок діаметром 0,3 мкм. Фільтри затримують пил (в т. ч. тонкий), аерозольні частинки та мікроорганізми, включаючи віруси. Крім того, антибактеріальне покриття матеріалу фільтра знищує мікроорганізми, а шар активованого вугілля усуває запахи та затримує пари хімікатів, леткі органічні сполуки та інші шкідливі речовини.