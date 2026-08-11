Комплект з гнучкою ручною насадкою складається з власне ручної насадки з гнучкими бічними виступами, а також високоякісної мікроволоконної серветки. Обидві частини комплекту забезпечують оптимальну якість очищення рівних і вигнутих важких для доступу поверхонь. Ручна насадка автоматично адаптується до поверхні за слабкого натискання на неї. Серветка завдяки текстильній основі з махровою структурою відмінно вбирає бруд. Висока паропроникність забезпечує належний санітарний стан і високу якість очищення за дві секунди - навіть у кутах і по краях. Завдяки системі кріплення застібкою-липучкою серветка легко і швидко фіксується на ручній насадці. Під час роботи серветка надійно утримується і не зісковзує. Після прибирання використану серветку можна легко зняти з ручної насадки без контакту з брудом.