Комплект із гнучкою ручною насадкою

Комплект із гнучкої ручної насадки та мікроволоконної серветки ідеально підходить для видалення стійких забруднень із рівних і вигнутих поверхонь (наприклад, раковин) на кухні та у ванній.

Комплект з гнучкою ручною насадкою складається з власне ручної насадки з гнучкими бічними виступами, а також високоякісної мікроволоконної серветки. Обидві частини комплекту забезпечують оптимальну якість очищення рівних і вигнутих важких для доступу поверхонь. Ручна насадка автоматично адаптується до поверхні за слабкого натискання на неї. Серветка завдяки текстильній основі з махровою структурою відмінно вбирає бруд. Висока паропроникність забезпечує належний санітарний стан і високу якість очищення за дві секунди - навіть у кутах і по краях. Завдяки системі кріплення застібкою-липучкою серветка легко і швидко фіксується на ручній насадці. Під час роботи серветка надійно утримується і не зісковзує. Після прибирання використану серветку можна легко зняти з ручної насадки без контакту з брудом.

Особливості та переваги
Комплект із гнучкою ручною насадкою: Гнучкі бічні виступи
Гнучкі бічні виступи
Гнучка ручна насадка легко входить у заокруглення, наприклад, у раковинах і ваннах. Це дає змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні, не залишаючи після себе залишків бруду. Загострені бічні виступи видаляють забруднення в складних для прибирання місцях, наприклад за водопровідною арматурою.
Комплект із гнучкою ручною насадкою: Високоякісна серветка з мікроволокна
Високоякісна серветка з мікроволокна
Серветка чудово вбирає бруд і забезпечує високу якість очищення завдяки особливій петельчатій структурі. Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Комплект із гнучкою ручною насадкою: Зручна система застібка-липучка
Зручна система застібка-липучка
Щоб прикріпити серветку до ручної насадки, її потрібно всього лише притиснути. Під час роботи серветка не зісковзує.
Язичок на серветці
  • Відсутність контакту з брудом під час заміни серветки: утримуючи серветку за язичок, потрібно зняти ручну насадку рухом вгору.
Серветка виступає з усіх боків ручної насадки
  • Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
  • Захищає меблі від подряпин.
Невеликий розмір
  • Через свої розміри ручна насадка підходить для прибирання поверхонь середньої площі.
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,125
Вага (з упаковкою) (кг) 0,194
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 160 x 170 x 55

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Області застосування
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Душова кабіна / ванна
  • Робочі поверхні на кухні
  • Варильні панелі
  • Духовка
  • Витяжки