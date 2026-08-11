Комплект із гнучкою ручною насадкою
Комплект із гнучкої ручної насадки та мікроволоконної серветки ідеально підходить для видалення стійких забруднень із рівних і вигнутих поверхонь (наприклад, раковин) на кухні та у ванній.
Комплект з гнучкою ручною насадкою складається з власне ручної насадки з гнучкими бічними виступами, а також високоякісної мікроволоконної серветки. Обидві частини комплекту забезпечують оптимальну якість очищення рівних і вигнутих важких для доступу поверхонь. Ручна насадка автоматично адаптується до поверхні за слабкого натискання на неї. Серветка завдяки текстильній основі з махровою структурою відмінно вбирає бруд. Висока паропроникність забезпечує належний санітарний стан і високу якість очищення за дві секунди - навіть у кутах і по краях. Завдяки системі кріплення застібкою-липучкою серветка легко і швидко фіксується на ручній насадці. Під час роботи серветка надійно утримується і не зісковзує. Після прибирання використану серветку можна легко зняти з ручної насадки без контакту з брудом.
Особливості та переваги
Гнучкі бічні виступиГнучка ручна насадка легко входить у заокруглення, наприклад, у раковинах і ваннах. Це дає змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні, не залишаючи після себе залишків бруду. Загострені бічні виступи видаляють забруднення в складних для прибирання місцях, наприклад за водопровідною арматурою.
Високоякісна серветка з мікроволокнаСерветка чудово вбирає бруд і забезпечує високу якість очищення завдяки особливій петельчатій структурі. Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучкаЩоб прикріпити серветку до ручної насадки, її потрібно всього лише притиснути. Під час роботи серветка не зісковзує.
Язичок на серветці
- Відсутність контакту з брудом під час заміни серветки: утримуючи серветку за язичок, потрібно зняти ручну насадку рухом вгору.
Серветка виступає з усіх боків ручної насадки
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
- Захищає меблі від подряпин.
Невеликий розмір
- Через свої розміри ручна насадка підходить для прибирання поверхонь середньої площі.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,125
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,194
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|160 x 170 x 55
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Сумісна техніка
Області застосування
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Душова кабіна / ванна
- Робочі поверхні на кухні
- Варильні панелі
- Духовка
- Витяжки