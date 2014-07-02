Комплект круглих щіток

У двох різних кольорах для різних областей застосування (на кухні та у ванній).

У двох різних кольорах для різних областей застосування (на кухні та у ванній). Еластичні щітки для пароочисників можна застосовувати для чищення по всьому будинку.

Особливості та переваги
2 різних кольора (чорний, червоний)
  • Санітарно-гігієнічні норми у різних областях застосування (санітарні поверхні, кухня, фітинги і т.д.)
Висока якість матеріалу щетинок
  • Легке видалення крупного сміття
  • Немає швидкого стирання щетинок, довгий термін служби
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,05
Вага (з упаковкою) (кг) 0,073
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 26 x 26 x 40

Відео

Області застосування
  • Робочі поверхні на кухні
  • Для очищення водостоків
  • Змішувач для умивальника / раковини
  • Крани
  • Туалетні кімнати
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)