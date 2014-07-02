Комплект круглих щіток
У двох різних кольорах для різних областей застосування (на кухні та у ванній).
У двох різних кольорах для різних областей застосування (на кухні та у ванній). Еластичні щітки для пароочисників можна застосовувати для чищення по всьому будинку.
Особливості та переваги
2 різних кольора (чорний, червоний)
- Санітарно-гігієнічні норми у різних областях застосування (санітарні поверхні, кухня, фітинги і т.д.)
Висока якість матеріалу щетинок
- Легке видалення крупного сміття
- Немає швидкого стирання щетинок, довгий термін служби
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,073
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|26 x 26 x 40
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Області застосування
- Робочі поверхні на кухні
- Для очищення водостоків
- Змішувач для умивальника / раковини
- Крани
- Туалетні кімнати
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)