Комплект круглих щіток (4 шт)

Комплект круглих пластикових щіток в чотирьох кольорах для різного застосування. Щітки можуть використовуватися для чищення у ванній кімнаті, на кухні та ін. Еластичні щітки для пароочисників можна застосовувати для чищення по всьому будинку. Щітки можуть використовуватися з такими апаратами: SV 1902 і SV 1802.

Комплект круглих пластикових щіток в чотирьох кольорах для різного застосування. Щітки можуть використовуватися для чищення у ванній кімнаті, на кухні та ін. Еластичні щітки для пароочисників можна застосовувати для чищення по всьому будинку. Щітки можуть використовуватися з такими апаратами: SV 1902 і SV 1802.

Особливості та переваги
4 різних кольори
  • Санітарно-гігієнічні норми у різних областях застосування (санітарні поверхні, кухня, фітинги і т.д.)
Висока якість матеріалу щетинок
  • Легке видалення крупного сміття
  • Немає швидкого стирання щетинок, довгий термін служби
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,036
Вага (з упаковкою) (кг) 1,1
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 30 x 30 x 40
Сумісна техніка
Області застосування
  • Крани
  • Для очищення водостоків
  • Змішувач для умивальника / раковини
  • Туалетні кімнати
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Робочі поверхні на кухні