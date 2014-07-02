Комплект круглих щіток (4 шт)
Комплект круглих пластикових щіток в чотирьох кольорах для різного застосування. Щітки можуть використовуватися для чищення у ванній кімнаті, на кухні та ін. Еластичні щітки для пароочисників можна застосовувати для чищення по всьому будинку. Щітки можуть використовуватися з такими апаратами: SV 1902 і SV 1802.
Комплект круглих пластикових щіток в чотирьох кольорах для різного застосування. Щітки можуть використовуватися для чищення у ванній кімнаті, на кухні та ін. Еластичні щітки для пароочисників можна застосовувати для чищення по всьому будинку. Щітки можуть використовуватися з такими апаратами: SV 1902 і SV 1802.
Особливості та переваги
4 різних кольори
- Санітарно-гігієнічні норми у різних областях застосування (санітарні поверхні, кухня, фітинги і т.д.)
Висока якість матеріалу щетинок
- Легке видалення крупного сміття
- Немає швидкого стирання щетинок, довгий термін служби
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,036
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,1
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|30 x 30 x 40
Області застосування
- Крани
- Для очищення водостоків
- Змішувач для умивальника / раковини
- Туалетні кімнати
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Робочі поверхні на кухні