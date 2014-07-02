Комплект круглих щіток (4 шт)

Комплект круглих пластикових щіток в чотирьох кольорах для різного застосування. Щітки можуть використовуватися для чищення у ванній кімнаті, на кухні та ін. Еластичні щітки для пароочисників можна застосовувати для чищення по всьому будинку. Щітки можуть використовуватися з такими апаратами: SV 1902 і SV 1802.