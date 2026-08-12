Комплект мікрофібрових серветок для RCW 4

Для досягнення оптимального результату чищення: високоякісний комплект мікроволоконних серветок для регулярного чищення вікон та скляних поверхонь за допомогою робота-склоочисника RCW 4.

До комплекту входить 5 мікроволоконних серветок для вологого прибирання, спеціально розроблених для робота-склоочисника RCW 4. Вони ідеально підходять для ретельного очищення вікон, дзеркал та інших гладких твердих поверхонь. Завдяки високій поглинальній здатності серветки надійно вбирають велику кількість води та розчиненого бруду, а також без зусиль видаляють легкі забруднення. Завдяки кріпленню на «липучці» серветки для вологого прибирання дуже легко кріпити та замінювати. Їх можна використовувати з обох боків і прати в пральній машині при температурі до 40 °C без кондиціонера.

Особливості та переваги
Серветка з липучкою
  • Серветки з мікроволокна ідеально видаляють забруднення з гладких скляних поверхонь.
  • Простота встановлення та видалення завдяки кріпленню липучкою.
  • Можливість очищення в пральній машині при температурі до 40 °C.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 5
Склад текстильного матеріалу 80% поліестер, 20% поліамід
Колір білий
Вага (з упаковкою) (кг) 0,132
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 60
Сумісна техніка