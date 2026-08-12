До комплекту входить 5 мікроволоконних серветок для вологого прибирання, спеціально розроблених для робота-склоочисника RCW 4. Вони ідеально підходять для ретельного очищення вікон, дзеркал та інших гладких твердих поверхонь. Завдяки високій поглинальній здатності серветки надійно вбирають велику кількість води та розчиненого бруду, а також без зусиль видаляють легкі забруднення. Завдяки кріпленню на «липучці» серветки для вологого прибирання дуже легко кріпити та замінювати. Їх можна використовувати з обох боків і прати в пральній машині при температурі до 40 °C без кондиціонера.