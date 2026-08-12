Комплект мікрофібрових серветок для RCW 4
Для досягнення оптимального результату чищення: високоякісний комплект мікроволоконних серветок для регулярного чищення вікон та скляних поверхонь за допомогою робота-склоочисника RCW 4.
До комплекту входить 5 мікроволоконних серветок для вологого прибирання, спеціально розроблених для робота-склоочисника RCW 4. Вони ідеально підходять для ретельного очищення вікон, дзеркал та інших гладких твердих поверхонь. Завдяки високій поглинальній здатності серветки надійно вбирають велику кількість води та розчиненого бруду, а також без зусиль видаляють легкі забруднення. Завдяки кріпленню на «липучці» серветки для вологого прибирання дуже легко кріпити та замінювати. Їх можна використовувати з обох боків і прати в пральній машині при температурі до 40 °C без кондиціонера.
Особливості та переваги
Серветка з липучкою
- Серветки з мікроволокна ідеально видаляють забруднення з гладких скляних поверхонь.
- Простота встановлення та видалення завдяки кріпленню липучкою.
- Можливість очищення в пральній машині при температурі до 40 °C.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|5
|Склад текстильного матеріалу
|80% поліестер, 20% поліамід
|Колір
|білий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,132
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60