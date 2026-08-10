Комплект мікроволоконні серветок до насадки для підлоги EasyFix Mini

2 зносостійкі мікроволоконні серветки для підлоги до насадки для підлоги EasyFix Mini, що добре вбирають вологу, зручно закріплюються застібкою-липучкою і знімаються без контакту з брудом.

Набір серветок для чищення підлоги EasyFix Mini включає в себе дві дуже міцні, зносостійкі серветки з високоякісного мікроволокна. Для отримання чудових результатів гігієнічної очистки твердих підлог - навіть кути і важкодоступні місця легко можуть бути очищені. Завдяки системі застібки-липучки серветка для підлоги з мікроволокна легко прикріплюється до насадки для підлоги пароочисника. Після чистки серветку для підлоги з мікроволокна можна зняти з насадки для підлоги EasyFix Mini без контакту з брудом: просто наступите на язичок, прикріплений до серветці, і потягніть насадку для підлоги вгору.

Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучка
  • Легко прикріпіть серветку для чищення підлоги до насадки простим натисканням на неї.
  • Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Язичок на серветці для миття підлоги
  • Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
  • Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,056
Вага (з упаковкою) (кг) 0,096
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 273 x 112 x 16
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кахель
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)