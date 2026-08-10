Комплект мікроволоконних обтяжок для великої круглої щітки
Комплект мікроволоконних обтяжок використовується для дбайливого видалення та вбирання бруду та жирних плям. Ідеально підходить для особливо стійких забруднень у ванних кімнатах та на кухні. Без зусиль видаляє навіть стійкі плями на конфорках.
Комплект мікроволоконних обтяжок використовується для дбайливого видалення і вбирання бруду і жирних плям. Ідеально підходить для особливо стійких забруднень у ванних кімнатах і на кухні. Без зусиль видаляє навіть стійкі плями на конфорках.
Особливості та переваги
М'яка обтяжка з високоякісного мікроволокна для великої круглої насадки
- Ідеально підходить для дбайливого очищення дуже стійких забруднень на всіх твердих поверхнях в кухнях і ванних кімнатах.
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Високоякісна мікрофібра
- Підходить для машинного прання при 60 ° C. Не використовуйте кондиціонер для білизни.
М'яка обтяжка з високоякісного мікроволокна для великої круглої насадки
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,016
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,04
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 90 x 50
Сумісна техніка
Області застосування
- Робочі поверхні на кухні
- Змішувач для умивальника / раковини
- Варильні панелі
- Душова кабіна / ванна
- Холодильник (всередині / зовні)
- Всередині шаф, ящиків
- Витяжки
- з нержавіючої сталі