Комплект мікроволоконних обтяжок для великої круглої щітки

Комплект мікроволоконних обтяжок використовується для дбайливого видалення та вбирання бруду та жирних плям. Ідеально підходить для особливо стійких забруднень у ванних кімнатах та на кухні. Без зусиль видаляє навіть стійкі плями на конфорках.