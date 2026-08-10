Комплект мікроволоконних обтяжок для великої круглої щітки

Комплект мікроволоконних обтяжок використовується для дбайливого видалення та вбирання бруду та жирних плям. Ідеально підходить для особливо стійких забруднень у ванних кімнатах та на кухні. Без зусиль видаляє навіть стійкі плями на конфорках.

Комплект мікроволоконних обтяжок використовується для дбайливого видалення і вбирання бруду і жирних плям. Ідеально підходить для особливо стійких забруднень у ванних кімнатах і на кухні. Без зусиль видаляє навіть стійкі плями на конфорках.

Особливості та переваги
М'яка обтяжка з високоякісного мікроволокна для великої круглої насадки
  • Ідеально підходить для дбайливого очищення дуже стійких забруднень на всіх твердих поверхнях в кухнях і ванних кімнатах.
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Високоякісна мікрофібра
  • Підходить для машинного прання при 60 ° C. Не використовуйте кондиціонер для білизни.
М'яка обтяжка з високоякісного мікроволокна для великої круглої насадки
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,016
Вага (з упаковкою) (кг) 0,04
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 90 x 90 x 50
Області застосування
  • Робочі поверхні на кухні
  • Змішувач для умивальника / раковини
  • Варильні панелі
  • Душова кабіна / ванна
  • Холодильник (всередині / зовні)
  • Всередині шаф, ящиків
  • Витяжки
  • з нержавіючої сталі