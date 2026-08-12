Комплект мопів для RVM 4
Для оптимального результату прибирання: комплект високоякісних мікроволоконних мопів для вологого прибирання твердих підлогових покриттів за допомогою робота-пилососа RVM 4 Comfort.
До комплекту входять чотири мопи для робота-пилососа RVM 4 Comfort. Під час роботи в режимі вологого прибирання високоякісні мікрофіброві мопи забезпечують відмінний результат на різних типах твердих підлогових покриттів, зокрема плитці, ламінаті, дереві, ПВХ та лінолеумі. Легкі засохлі забруднення ефективно видаляються, а пил ефективно затримується. Завдяки зручній системі кріплення на липучці заміна мопів відбувається швидко та легко.
Особливості та переваги
Моп із застібкою-липучкою
- Просте кріплення та зняття завдяки застібці-липучці.
- Можна прати в пральній машині при температурі до 60 °C. Не використовуйте кондиціонери для білизни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|4
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,09
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|130 x 130 x 28
Області застосування
- Для прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів, наприклад паркету, ламінату, пробки, каменю, лінолеуму або ПВХ