До комплекту входять чотири мопи для робота-пилососа RVM 4 Comfort. Під час роботи в режимі вологого прибирання високоякісні мікрофіброві мопи забезпечують відмінний результат на різних типах твердих підлогових покриттів, зокрема плитці, ламінаті, дереві, ПВХ та лінолеумі. Легкі засохлі забруднення ефективно видаляються, а пил ефективно затримується. Завдяки зручній системі кріплення на липучці заміна мопів відбувається швидко та легко.