Комплект насадок для обробки струменем води 050

Ця комплект насадок підвищує продуктивність фрези Kärcher. Складається з розпилюючої насадки та вставки в поєднанні з розпилювачем рідини 4.762-010/ -022

Цей комплект насадок підвищує продуктивність фрези Kärcher. Складається з фрези та втулки. Тільки у поєднанні з належністю 4.762-010/-022.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,381
Запчастини для Комплект насадок для обробки струменем води 050

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.