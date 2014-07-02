Комплект насадок для обробки струменем води 050
Ця комплект насадок підвищує продуктивність фрези Kärcher. Складається з розпилюючої насадки та вставки в поєднанні з розпилювачем рідини 4.762-010/ -022
Цей комплект насадок підвищує продуктивність фрези Kärcher. Складається з фрези та втулки. Тільки у поєднанні з належністю 4.762-010/-022.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,381
Запчастини для Комплект насадок для обробки струменем води 050
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