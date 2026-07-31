Комплект обтяжок для ручної насадки, 2 шт.

Комплект із 2 обтяжок для ручної насадки. Обтяжки, виготовлені з високоякісного мікроволокна, ефективно відокремлюють і поглинають забруднення.

Дві обтяжки з високоякісного мікроволокна, що входять до комплекту і надягають на ручну насадку, забезпечують поліпшене відділення і поглинання жирових та інших забруднень. Вони чудово підходять для усунення стійких забруднень у ванній і на кухні, в т. ч. для очищення сильно забрудненої кухонної плити. Завдяки гумовій затяжці обтягування легко закріплюється на ручній насадці і легко знімається з неї, а також не зісковзує в процесі прибирання.

Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокно
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Серветка з еластичним шнуром
  • Для простого кріплення і зняття серветки.
  • Серветка не ковзає при чищенні.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,04
Вага (з упаковкою) (кг) 0,079
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 205 x 90 x 10
Області застосування
  • Душова кабіна / ванна
  • Варильні панелі
  • Витяжки
  • Холодильник (всередині / зовні)
  • Всередині шаф, ящиків
  • з нержавіючої сталі