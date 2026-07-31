Комплект обтяжок для ручної насадки, 2 шт.
Комплект із 2 обтяжок для ручної насадки. Обтяжки, виготовлені з високоякісного мікроволокна, ефективно відокремлюють і поглинають забруднення.
Дві обтяжки з високоякісного мікроволокна, що входять до комплекту і надягають на ручну насадку, забезпечують поліпшене відділення і поглинання жирових та інших забруднень. Вони чудово підходять для усунення стійких забруднень у ванній і на кухні, в т. ч. для очищення сильно забрудненої кухонної плити. Завдяки гумовій затяжці обтягування легко закріплюється на ручній насадці і легко знімається з неї, а також не зісковзує в процесі прибирання.
Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокно
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Серветка з еластичним шнуром
- Для простого кріплення і зняття серветки.
- Серветка не ковзає при чищенні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,04
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,079
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 90 x 10
Сумісна техніка
Області застосування
- Душова кабіна / ванна
- Варильні панелі
- Витяжки
- Холодильник (всередині / зовні)
- Всередині шаф, ящиків
- з нержавіючої сталі