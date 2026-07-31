Дві обтяжки з високоякісного мікроволокна, що входять до комплекту і надягають на ручну насадку, забезпечують поліпшене відділення і поглинання жирових та інших забруднень. Вони чудово підходять для усунення стійких забруднень у ванній і на кухні, в т. ч. для очищення сильно забрудненої кухонної плити. Завдяки гумовій затяжці обтягування легко закріплюється на ручній насадці і легко знімається з неї, а також не зісковзує в процесі прибирання.