Комплект одноразових серветок EasyFix Mini
15 серветок одноразового застосування до насадки для підлоги EasyFix Mini, що забезпечують швидке та гігієнічне очищення твердих підлогових покриттів. Легко фіксуються на насадці за допомогою кріплення-липучки.
Комплект з 15 інноваційних одноразових серветок EasyFix Mini, виготовлених з високоякісного матеріалу, що добре вбирає вологу, дозволяє завжди мати під рукою чисту серветку. Одноразова серветка, що ефективно відокремлює та поглинає бруд, забезпечує ретельне та гігієнічне очищення пароочисником будь-яких твердих підлогових покриттів, у т. ч. у кутах і впритул до стін. За допомогою липучки вона швидко та легко закріплюється на насадці для підлоги EasyFix Mini – для цього треба просто притиснути насадку до сторони серветки з жовтими смужками. Після прибирання забруднена одноразова серветка просто викидається у сміття, що виключає витрати часу та сил на прання.
Особливості та переваги
Чиста тканина завжди напоготові
- Для блискучих результатів очищення.
Просто та гігієнічно без необхідності прання
- Одноразова серветка звільняє вас від стомлюючих і трудомістких зусиль з прання брудної тканини.
Зручна система застібка-липучка
- Просте та швидке кріплення тканини завдяки жовтим смужкам із зручною системою застібок-липучок.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Одноразова серветка покриває всі боки насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Високоякісний та ультра-абсорбуючий матеріал
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
Особливо підходить для невеликих приміщень і важкодоступних місць
- Для ретельного очищення підлоги, включаючи важкодоступні ділянки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,105
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,195
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 118 x 3
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)