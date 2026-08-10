Комплект з 15 інноваційних одноразових серветок EasyFix Mini﻿, виготовлених з високоякісного матеріалу, що добре вбирає вологу, дозволяє завжди мати під рукою чисту серветку. Одноразова серветка, що ефективно відокремлює та поглинає бруд, забезпечує ретельне та гігієнічне очищення пароочисником будь-яких твердих підлогових покриттів, у т. ч. у кутах і впритул до стін. За допомогою липучки вона швидко та легко закріплюється на насадці для підлоги EasyFix Mini – для цього треба просто притиснути насадку до сторони серветки з жовтими смужками. Після прибирання забруднена одноразова серветка просто викидається у сміття, що виключає витрати часу та сил на прання.