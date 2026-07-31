Комплект складається з еластичного плоского шланга 1 1/4 "і хомута з нержавіючої сталі (30-40 мм) з смушевим гвинтом для приєднання без застосування інструментів. Використання плоского шланга особливо рекомендується в комбінації з зануреними насосами для чистої або брудної води. Цей комплект є ідеальним рішенням для відкачування великих об'ємів води (наприклад, у разі затоплення). Шланг довжиною 10 м легко скочується в рулон, що займає дуже мало місця при зберіганні. Максимальний робочий тиск становить 5 бар.