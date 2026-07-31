Комплект плоского шланга

Еластичний ткантнний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинниї насосів.

Комплект складається з еластичного плоского шланга 1 1/4 "і хомута з нержавіючої сталі (30-40 мм) з смушевим гвинтом для приєднання без застосування інструментів. Використання плоского шланга особливо рекомендується в комбінації з зануреними насосами для чистої або брудної води. Цей комплект є ідеальним рішенням для відкачування великих об'ємів води (наприклад, у разі затоплення). Шланг довжиною 10 м легко скочується в рулон, що займає дуже мало місця при зберіганні. Максимальний робочий тиск становить 5 бар.

Особливості та переваги
Комплект плоского шланга: Гнучкий плоский шланг
Гнучкий плоский шланг
Компактний і зручний при зберіганні
Комплект плоского шланга: Дренажний шланг 1 1/4 "
Дренажний шланг 1 1/4 "
Більший діаметр для більшого потоку
Комплект плоского шланга: Включає хомут з ​​нержавійки
Включає хомут з ​​нержавійки
З'єднання без використання додаткових інструментів
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1 1/4″
Довжина труби (м) 10
Тиск розриву (бар) макс. 5
Колір антрацит
Вага (кг) 1,201
Вага (з упаковкою) (кг) 1,323
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 x 260 x 55
Області застосування
  • Для викачування води з садових ставків
  • Для використання в затоплених місцях
  • Осушення котлованів об'ємом до 100 м³
  • Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
  • Для перекачування води з басейнів
  • Для встановлення в дренажних валах