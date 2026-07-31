Комплект плоского шланга
Еластичний ткантнний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинниї насосів.
Комплект складається з еластичного плоского шланга 1 1/4 "і хомута з нержавіючої сталі (30-40 мм) з смушевим гвинтом для приєднання без застосування інструментів. Використання плоского шланга особливо рекомендується в комбінації з зануреними насосами для чистої або брудної води. Цей комплект є ідеальним рішенням для відкачування великих об'ємів води (наприклад, у разі затоплення). Шланг довжиною 10 м легко скочується в рулон, що займає дуже мало місця при зберіганні. Максимальний робочий тиск становить 5 бар.
Особливості та переваги
Гнучкий плоский шлангКомпактний і зручний при зберіганні
Дренажний шланг 1 1/4 "Більший діаметр для більшого потоку
Включає хомут з нержавійкиЗ'єднання без використання додаткових інструментів
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1 1/4″
|Довжина труби (м)
|10
|Тиск розриву (бар)
|макс. 5
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|1,201
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,323
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 260 x 55
Області застосування
- Для викачування води з садових ставків
- Для використання в затоплених місцях
- Осушення котлованів об'ємом до 100 м³
- Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
- Для перекачування води з басейнів
- Для встановлення в дренажних валах