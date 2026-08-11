Комплект приладдя для RCV 3
Комплект приладдя для робота-пилососа RCV 3 складається з 1 основної щітки, 1 серветки для вологого прибирання, 2 бічних щіток і 2 фільтрів.
Для забезпечення високої якості прибирання протягом усього терміну служби робота-пилососа RCV 3 передбачена можливість періодичного придбання спеціальних комплектів приладдя. Такий комплект містить запасні частини, які легко встановлюються замість зношеного приладдя. До його складу входять 1 основна щітка, 1 серветка для вологого прибирання, 2 бічні щітки і 2 фільтри.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|6
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,133
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,379
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 125 x 82