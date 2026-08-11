Комплект приладдя для RCV 5

Комплект приладдя для робота-пилососа RCV 5 складається з 1 основної щітки, 1 серветки для вологого прибирання, 2 бічних щіток і 2 фільтрів.

Для забезпечення високої якості прибирання протягом усього терміну служби робота-пилососа RCV 5 передбачена можливість періодичного придбання спеціальних комплектів приладдя. Такий комплект містить запасні частини, які легко встановлюються замість зношених аксесуарів. До його складу входять 1 основна щітка, 1 серветка для вологого прибирання, 2 бічні щітки і 2 фільтри.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (-елем.) 6
Колір білий
Вага (кг) 0,125
Вага (з упаковкою) (кг) 0,375
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 190 x 125 x 82
Сумісна техніка