Комплект з двох роликових падів для кам'яних підлог - це ідеальний інструмент для ретельного очищення нечутливих твердих покриттів. Завдяки нейлоновій щетині і абразивним смужках, набір роликів дуже легко видаляє стійкі забруднення, в тому числі з швів між плитками. Припускають очищення в пральній машині при температурі до 60 ° C.