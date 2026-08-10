Комплект роликів до FC для кам'яних підлог, 2 шт.
2 ролика для прибирання нечутливих твердих підлогових покриттів. Легко видаляють стійкі забруднення, в тому числі з швів між плитками.
Комплект з двох роликових падів для кам'яних підлог - це ідеальний інструмент для ретельного очищення нечутливих твердих покриттів. Завдяки нейлоновій щетині і абразивним смужках, набір роликів дуже легко видаляє стійкі забруднення, в тому числі з швів між плитками. Припускають очищення в пральній машині при температурі до 60 ° C.
Особливості та переваги
Інтегрована щетина
- Для легкого усунення стійких забруднень.
- Повернення сяючої чистоти навіть нерівним покриттям для підлоги та ефективне очищення швів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,16
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,262
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60