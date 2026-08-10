Комплект роликів до FC (сірий), 2 шт.

Комплект з двох роликових падів з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium - для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату).

Комплект з двох роликових падів з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium - для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату). Мікрофіброві ролики не мають ворсу і мають високу здатність до вбирання вологи. Завдяки різним кольорам (жовтий і сірий) комплекти роликів легко відрізняти - один з них рекомендується використовувати в сантехнічних кімнатах, а інший - в житлових. Ролики відмінно перуться в пральній машині при температурі не вище 60 ° C.

Особливості та переваги
100 % високоякісне мікроволокно
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Різне кольорове маркування (жовті і сірі)
  • Дотримання гігієни під час прибирання в різних місцях (на кухні, у ванній тощо).
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,16
Вага (з упаковкою) (кг) 0,247
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 60
Сумісна техніка
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Лакований паркет