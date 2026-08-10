Комплект роликів до FC (жовтий), 2 шт.
Комплект з двох роликових падів з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium - для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату).
Комплект з двох роликових падів з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium - для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату). Мікрофіброві ролики не мають ворсу і мають високу здатність до вбирання вологи. Завдяки різним кольорам (жовтий і сірий) комплекти роликів легко відрізняти - один з них рекомендується використовувати в сантехнічних кімнатах, а інший - в житлових. Ролики відмінно перуться в пральній машині при температурі не вище 60 ° C.
Особливості та переваги
Pure!Roll® із високоякісним мікроволокном
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,16
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,212
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Лакований паркет