Комплект з двох роликових падів з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium - для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату). Мікрофіброві ролики не мають ворсу і мають високу здатність до вбирання вологи. Завдяки різним кольорам (жовтий і сірий) комплекти роликів легко відрізняти - один з них рекомендується використовувати в сантехнічних кімнатах, а інший - в житлових. Ролики відмінно перуться в пральній машині при температурі не вище 60 ° C.