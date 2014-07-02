Комплект серветок, 5 шт.
2 ганчірки для підлоги, 3 серветки з махрової тканини для ручної насадки. Ідеально підходить для очищення ПВХ, лінолеуму, кахлю і підлог з натурального каменю.
2 ганчірки для підлоги, 3 серветки з махрової тканини для ручної насадки. Набір з високоякісної бавовни для ручного інструменту. Підлогова ганчірка кріпиться до великої насадки для підлоги. Висока поглинаюча здатність, ефективно поглинають бруд. Ідеально підходить для очищення ПВХ, лінолеуму, кахлю та підлоги з натурального каменю.
Особливості та переваги
Ганчірка з високоякісної бавовни
- Оптимальне видалення бруду і вбирання в серветку
- Можливе машинне прання при 60 ° C
Високоякісна бавовняна обтяжка для ручної насадки
- Оптимальне видалення бруду і вбирання в серветку
- Можливе машинне прання при 60 ° C
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,197
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,28
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|265 x 65 x 200
Області застосування
- Робочі поверхні на кухні
- Кахель
- Душова кабіна / ванна
- Варильні панелі
- Витяжки
- Холодильник (всередині / зовні)
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кухня