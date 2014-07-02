2 ганчірки для підлоги, 3 серветки з махрової тканини для ручної насадки. Набір з високоякісної бавовни для ручного інструменту. Підлогова ганчірка кріпиться до великої насадки для підлоги. Висока поглинаюча здатність, ефективно поглинають бруд. Ідеально підходить для очищення ПВХ, лінолеуму, кахлю та підлоги з натурального каменю.