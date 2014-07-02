Комплект серветок, 5 шт.

2 ганчірки для підлоги, 3 серветки з махрової тканини для ручної насадки. Ідеально підходить для очищення ПВХ, лінолеуму, кахлю і підлог з натурального каменю.

2 ганчірки для підлоги, 3 серветки з махрової тканини для ручної насадки. Набір з високоякісної бавовни для ручного інструменту. Підлогова ганчірка кріпиться до великої насадки для підлоги. Висока поглинаюча здатність, ефективно поглинають бруд. Ідеально підходить для очищення ПВХ, лінолеуму, кахлю та підлоги з натурального каменю.

Особливості та переваги
Ганчірка з високоякісної бавовни
  • Оптимальне видалення бруду і вбирання в серветку
  • Можливе машинне прання при 60 ° C
Високоякісна бавовняна обтяжка для ручної насадки
  • Оптимальне видалення бруду і вбирання в серветку
  • Можливе машинне прання при 60 ° C
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,197
Вага (з упаковкою) (кг) 0,28
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 265 x 65 x 200
Області застосування
  • Робочі поверхні на кухні
  • Кахель
  • Душова кабіна / ванна
  • Варильні панелі
  • Витяжки
  • Холодильник (всередині / зовні)
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кухня