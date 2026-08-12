Комплект серветок для KV 4

Високоефективний комбінований комплект серветок, що складається з абразивної серветки, серветки для плитки та м'якої серветки. Різні серветки, які легко закріплюються на акумуляторному вібраційному очищувачі KV 4 за допомогою липучки, забезпечують очищення за його допомогою будь-яких поверхонь.

Рішення для оптимального очищення найрізноманітніших поверхонь: комбінований комплект серветок – абразивної, м'якої та для керамічної плитки. Серветки легко прикріплюються до акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 липучкою. Комплект дозволяє видаляти різні забруднення (від легень до стійких) як з міцних, так і з чутливих поверхонь. Ще однією перевагою є можливість прання серветок для їхнього неодноразового застосування.

Особливості та переваги
Простота встановлення та зняття
Можна мити
  • Можливість прання при температурі 60 °C та багаторазового застосування.
Спеціальні серветки
  • Прекрасно підходять для очищення будь-яких поверхонь.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 3
Колір білий
Вага (кг) 0,084
Вага (з упаковкою) (кг) 0,12
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 12
Області застосування
  • Стійкі до дряпання поверхні
  • Делікатні поверхні