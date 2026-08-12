Рішення для оптимального очищення найрізноманітніших поверхонь: комбінований комплект серветок – абразивної, м'якої та для керамічної плитки. Серветки легко прикріплюються до акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 липучкою. Комплект дозволяє видаляти різні забруднення (від легень до стійких) як з міцних, так і з чутливих поверхонь. Ще однією перевагою є можливість прання серветок для їхнього неодноразового застосування.