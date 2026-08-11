Комплект серветок для підлоги Power EasyFix, 2 шт.
Комплект серветок для підлоги Power EasyFix призначені для ретельного та гігієнічного очищення твердих підлогових покриттів, нечутливих до механічних впливів.
Комплект серветок для підлоги Power EasyFix складається з 2 високоякісних серветок для ретельного гігієнічного прибирання підлог за допомогою пароочисника. Ультраабразивна серветка зі збільшеною часткою абразивних волокон значно полегшує видалення стійких забруднень. Абразивна серветка не тільки ефективно відокремлює забруднення і завдяки додатковим м'яким текстильним волокнам чудово поглинає їх - наприклад, після попередньої обробки підлоги ультраабразивною серветкою. Серветки легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після прибирання легко від'єднується від неї без контакту з брудом: для цього достатньо лише наступити на язичок серветки і підняти насадку для підлоги.
Особливості та переваги
Суміш високоякісних волокон
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучка
- Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
- Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,084
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,125
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сумісна техніка
Області застосування
- Кам'яні підлоги
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель