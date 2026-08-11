Комплект серветок для підлоги Power EasyFix складається з 2 високоякісних серветок для ретельного гігієнічного прибирання підлог за допомогою пароочисника. Ультраабразивна серветка зі збільшеною часткою абразивних волокон значно полегшує видалення стійких забруднень. Абразивна серветка не тільки ефективно відокремлює забруднення і завдяки додатковим м'яким текстильним волокнам чудово поглинає їх - наприклад, після попередньої обробки підлоги ультраабразивною серветкою. Серветки легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після прибирання легко від'єднується від неї без контакту з брудом: для цього достатньо лише наступити на язичок серветки і підняти насадку для підлоги.