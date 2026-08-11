Комплект містить 3 серветки для робота-пилососа RCV 3. Під час роботи апарата в режимі вологого прибирання високоякісна мікроволоконна серветка забезпечує оптимальне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, наприклад керамічної плитки, деревини, ламінату, ПВХ або лінолеуму. Вона ефективно видаляє незначні присохлі забруднення і добре зв'язує залишковий пил. Заміна серветок проводиться дуже легко завдяки їх кріпленню липучкою.