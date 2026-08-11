Комплект серветок для RCV 3
Комплект високоякісних мікроволоконних серветок для робота-пилососа RCV 3, що дає змогу використовувати його для вологого прибирання твердих підлогових покриттів.
Комплект містить 3 серветки для робота-пилососа RCV 3. Під час роботи апарата в режимі вологого прибирання високоякісна мікроволоконна серветка забезпечує оптимальне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, наприклад керамічної плитки, деревини, ламінату, ПВХ або лінолеуму. Вона ефективно видаляє незначні присохлі забруднення і добре зв'язує залишковий пил. Заміна серветок проводиться дуже легко завдяки їх кріпленню липучкою.
Особливості та переваги
Серветка з липучкою
- Простота встановлення та видалення завдяки кріпленню липучкою.
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|3
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,074
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,114
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|150 x 60 x 83
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом