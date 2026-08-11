Комплект серветок для RCV 5

Комплект високоякісних мікроволоконних серветок для робота-пилососа RCV 5, що дає змогу використовувати його для вологого прибирання твердих підлогових покриттів.

Комплект містить 3 серветки для робота-пилососа RCV 5. Під час роботи апарата в режимі вологого прибирання високоякісна мікроволоконна серветка забезпечує оптимальне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, як-от керамічної плитки, деревини, ламінату, ПВХ або лінолеуму. Вона ефективно видаляє незначні присохлі забруднення і добре зв'язує залишковий пил. Заміна серветок проводиться дуже легко завдяки їх кріпленню липучкою.

Особливості та переваги
Серветка з липучкою
  • Простота встановлення та видалення завдяки кріпленню липучкою.
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 3
Колір білий
Вага (кг) 0,052
Вага (з упаковкою) (кг) 0,087
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 105 x 60 x 85
Сумісна техніка
Області застосування
  • Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом