Комплект сопел для FR, 400 л/год - 450 л/год
Спеціальний комплект сопел, що складається з силових форсунок і гвинтових з’єднань. Для оптимальної продуктивності очисників поверхонь Kärcher (від 400 до 450 л/год).
Спеціальний комплект форсунок, що складається з силових форсунок і гвинтових з’єднань. Для оптимальної продуктивності очисників поверхонь Kärcher (від 400 до 450 л/год). Підходить для таких моделей: 2.640-679, 2.640-355 і 2.641-065.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|400 / 450
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,076