Комплект сопел для FR, 400 л/год - 450 л/год

Спеціальний комплект сопел, що складається з силових форсунок і гвинтових з’єднань. Для оптимальної продуктивності очисників поверхонь Kärcher (від 400 до 450 л/год).

Спеціальний комплект форсунок, що складається з силових форсунок і гвинтових з’єднань. Для оптимальної продуктивності очисників поверхонь Kärcher (від 400 до 450 л/год). Підходить для таких моделей: 2.640-679, 2.640-355 і 2.641-065.

Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 400 / 450
З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,076